Омский сенатор Виктор Назаров стал гендиректором «Газпром межрегионгаз Север»

Виктор Назаров был губернатором 6 лет. Фото: Instagram.com

Накануне, 12 мая, бывший губернатор и действуюший сенатор Омской области Виктор Назаров стал гендиректором ООО «Газпром межрегионгаз Север». После избрания на пост ему придется уйти из Совета Федерации, где его полномочия заканчивались в сентябре.

Таким образом, Виктор Иванович возвращается из политики в бизнес спустя 9 лет. Напомним, ранее он уже занимал руководящую должность в нефтяной компании. Правда, возглавлял ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск». Но ушел оттуда, став в 2012 году губернатором Омской области. Через два неполных срока на этой должности в 2018-м перешел в Совет Федерации.