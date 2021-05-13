Лесные пожары продолжаются в двух районах Омской области

Несмотря на жалобы омичей на сильный смог вчера днем, в МЧС заверили, что крупные пожары пока наблюдаются только в двух довольно отдалённых от города районах Омской области. Сейчас леса горят в Крутинском и Усть-Ишимском районах.

В Крутинском районе огонь уже несколько сутки угрожает подойти к селу Паново. Его тушение занимаются специалисты местного лесхоза. Им на помощь от МЧС направили 20 человек из аэромобильной группировки, сообщили в ведомстве. Для помощи тушения похожего пожара в Усть-Ишиме на место отправили 24 спасателя.

Напомним, что пока на территории области продолжает действовать особый противопожарный режим. Он сохранится как минимум до 27 июня.