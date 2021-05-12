Губернатор Омской области Александр Бурков встретился с президентом Владимиром Путиным

Губернатор рассказал главе государства о состоянии дел в Омской области. Фото: kremlin.ru

Рабочая встреча главы государства с руководителем региона состоялась в Кремле. Губернатор Александр Бурков рассказал президенту Российской Федерации о положении дел в Омской области, затронув актуальные вопросы реализации национальных проектов, приграничного сотрудничества, развития сельского хозяйства, решения демографических проблем.

За последние три года в нашем регионе построили 800 км дорог. Александр Бурков рассказал, что за высокие темпы дорожного строительства Омскую область отметили выделением дополнительного миллиарда рублей из резервного фонда Правительства РФ.

Фото: kremlin.ru

- Хочу сказать, что в 2018 году мы на свой страх и риск начали строить обход территории Казахстана, у нас шесть километров дороги, которая идет по территории Казахстана, и мы построили новую дорогу: начали проектировать в 2018-м, в прошлом году закончили, – сообщил Александр Бурков. – В целом, если говорить по экономике, результаты у нас неплохие. Считаю, что экономика Омской области выстояла в период пандемии, в период ограничительных мер. У нас рост налоговых доходов за 2020 год составил 4,8%. Конечно, это было обусловлено тем, что у нас большой объем внебюджетных инвестиций. Мы за 2020 год выросли на 14%. А если брать за три года, то Омская область – третья среди регионов нашей страны по динамике роста инвестиций.

Президент Владимир Путин заметил, что считает это хорошим показателем.

Также Александр Бурков сообщил, что за три года удалось вдвое увеличить объем внебюджетных инвестиций. В частности – в нефтеперерабатывающую промышленность значительные вложения делала компания «Газпром нефть». Также инвестируют перерабатывающие производства сельхозпродукции, в том числе в животноводство.

- Это все частные деньги. Более того, мы хотим сохранить этот темп по инвестициям. Спасибо, что Вы поддержали нашу инициативу по созданию особой экономической зоны «Авангард», – сказал губернатор Омской области. – В декабре прошлого года Михаил Владимирович Мишустин подписал постановление о создании ОЭЗ. И мы уже только по первым шести производственным проектам рассчитываем на 23 млрд инвестиций. Если говорить о росте промышленного производства, то за три года у нас он составил три процента. А если говорить об объеме отгруженных товаров обрабатывающих производств на душу населения, то Омская область занимает второе место в Сибирском федеральном округе после Красноярского края и 15-е место в Российской Федерации. Здесь результаты очень хорошие. Александр Бурков также остановился на основных достижениях ключевой отрасли экономики региона – сельском хозяйстве. Невзирая на природные катаклизмы, последние два года Омская область собирает более 3 млн тонн зерновых, наблюдается рост поголовья крупного рогатого скота, рост производства молока. Есть незначительное снижение по производству мяса, но это обусловлено в первую очередь реконструкцией крупнейшего в регионе свинокомплекса.

За прошлый год рост экспорта сельхозпродукции составил 36%, а за три года он увеличился в 2,3 раза.

Фото: kremlin.ru

Губернатор Омской области также отметил особую роль в развитии экономики и социальной сферы региона национальных проектов.

– Мы за два года начала реализации нацпроектов построили уже пять детских садов, одну школу на 1 100 мест, 44 ФАП, в 50 домах культуры сельской местности провели капитальный ремонт. На сегодня у нас в работе еще 10 детских садов и 6 школ, поэтому здесь вроде бы показатели неплохие, но в то же время есть проблемы.

Александр Бурков обратился к главе государства с просьбой рассмотреть возможность строительства северного обхода Омска.

– У нас нет практически природных ресурсов, мы удалены от рынков сбыта, и, конечно, мы видим перспективы развития региона в создании логистического хаба, который можно было бы назвать окном или воротами в Азию. Проблема в том, что все промышленные предприятия, их более 200, находятся на правом берегу города Омска, и весь грузовой транспорт идет сегодня через центр города, – губернатор показал президенту предварительную схему и проект объекта. – Синей линией показан северный обход, 60,5 километра. Стоимость здесь достаточно высокая – 42 миллиарда рублей, но это стройка на десять лет. Хочу подчеркнуть, Владимир Владимирович: мы, строя эту дорогу, решаем вопросы экологии не только тем, что выводим транспорт из городской черты, мы при строительстве земляного полотна планируем использовать отходы золошлаковых хранилищ. У нас на территории города 76 млн тонн золошлаковых отходов, 6,5 млн мы можем направить на строительство этой дороги. Она связывает две трассы – на Тюмень, и на Новосибирск. И в дальнейшем выходим на трассу, которая идёт на юг, это Павлодар, Республика Казахстан. Более того, я подчеркну, что решение о строительстве этой дороги было принято еще в 1982 году ЦК КПСС и Советом Министров. Мы просто делали уже свою трассировку и предпроектные работы.

Президент Владимир Путин внимательно ознакомился с представленной проектной документацией

– А вот уже после строительства обхода мы видим, что нагрузка на вылетные магистрали снижается на 10-15% и даже на центр города, – показал Владимиру Путину расчеты Александр Бурков.

– Другое распределение потока, – согласился глава государства.

– Да. Это вопрос безопасности, экологии и вопрос будущего – развитие этого транспортного узла, – отметил губернатор Омской области.