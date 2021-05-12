Омскому ветерану вручили знак «Почетный пенсионер»

Ветерану войны Анне Петровне Лукьяновой присвоено звание «Почетный пенсионер». Нагрудный знак, свидетельствующий об этом, занял почетное место на груди ветерана среди медалей за заслуги во время Великой Отечественной войны.

Датой вручения удостоверения о присвоении звания и нагрудного значка стало 12 мая – день медицинской сестры. Анна Петровна всю войну прошла, выхаживая раненых в санитарном поезде. После войны получила профессию фельдшера, восстанавливала фронтовиков в госпитале, всю жизнь посвятила медицине. Поэтому именно в этот день Региональному отделению Партии пенсионеров хотелось сделать ей особый подарок.

- Сегодня особый для Анны Петровны день. Она всю войну работала медицинской сестрой, спасала раненых. Мой отец тоже был ранен на фронте и выжил благодаря таким вот заботливым рукам. Поэтому Анна Петровна лично для меня стала очень значимым человеком, - сказал руководитель регионального отделения Партии пенсионеров в Омской области Иосиф Иосифович Дроботенко. - И я, конечно же, восхищаюсь медицинскими сестрами, которые работают сегодня, в этих непростых условиях, практически приближенных к условиям военного времени. Хочется поблагодарить их за этот самоотверженный труд и пожелать здоровья. Сегодня мы убедились, что здравоохранение – один из важнейших элементов системы национальной безопасности. И отношение к нему должно быть соответствующим. Так получается, что объем работы у медиков увеличился, а заработная плата нет. В итоге медсестры вынуждены брать дополнительную работу, трудиться без отдыха. Это неправильно. Объективно сегодня тяжелее стало всем медкам. Кроме того, они ежедневно оказываются в зоне риска, первыми сталкиваясь с инфекцией. И оценивать труд врачей и медсестер надо по-новому. Этот вопрос Партия пенсионеров намерена поднимать в Государственной думе и в Законодательном собрании. Партией уже разработан Социальный кодекс, который призван решить множество проблем.

Справка:

Знак «Почетный пенсионер» учрежден Партией пенсионеров в 2020 году. Является высшей формой партийного признания и поощрения за выдающиеся заслуги в деятельности, направленной на создание достойного уровня жизни граждан Российской Федерации, системы социальной поддержки лиц старшего возраста, инвалидов и пенсионеров, а также за личные заслуги в области общественно-политической и партийной жизни.