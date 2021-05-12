В двух районах Омской области ввели режим ЧС из-за пожаров

Горожан и жителей области просят соблюдать правила противопожарной безопасности. Фото: Артем КИЛЬКИН

Не нужно быть специалистом, чтобы заметить, что в последнее время обстановка с пожарами в Омской области довольно напряженная. Горят леса, поля и даже целые деревни. А сегодня весь день город накрывает пелена смога.

Из-за сухой и ветряной погоды огонь легко распространяется на большие расстояния и быстро разгорается, создавая трудности при тушении. В нескольких районах Омской области уже действует режим ЧС, его ввели в Тюкалинском и Большеречинском районах. Теперь к ним присоединились еще Усть-Ишимский и Крутинский район. В последнем режим ЧС действует только на территории Пановского и Толоконцевского сельских поселений.

В пресс-службе ГУ МЧС отметили, что в Русско-Полянском и Называевском районах Омской области в ближайшие несколько дней ожидается повышенная опасность образования природных пожаров и быстрое увеличение их площади. Местным жителям советуют быть осторожными и соблюдать правила пожарной безопасности.