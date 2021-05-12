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Общество12 мая 2021 14:29

В Омской области выявлены фантомные площадки для незаконного оборота животноводческой продукции

В мае специалистами Управления Россельхознадзора по Омской области в ходе мониторинга ФГИС «Меркурий» выявлено три площадки-фантома.
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Так, ООО «Торговый двор» осуществлял деятельность на площадке, принадлежащей хозяйствующему субъекту, который прекратил свою деятельность. 3 мая уполномоченное лицо ООО «Торговый двор», Мусямов Ринат Харисович, оформил на фантомную площадку 551 кг масла сливочного «Традиционное 82,5%».

Однако сотрудником Управления в ходе выезда установлено, что фактически по указанному в системе адресу организация деятельность не осуществляет и, соответсвенно, партия продукции по нему не поступала.

Площадка ООО «Торговый двор» исключена из ФГИС «Цербер», уполномоченному лицу Мусямову Р.Х. аннулированы реквизиты доступа в «Ветис.Паспорт».

Также при анализе данных ФГИС «Меркурий» были обнаружены две площадки ООО «Вега», на которые поступает подконтрольная госветнадзору продукция.

11 мая в ходе предварительного расследования сотрудником Управления совершены выезды, в ходе которых установлено, что по указанным в системе адресам предприятия отсутствуют, деятельность хозяйствующими субъектами на заявленных площадках не осуществляется.

Фантомные площадки были исключены из реестра системы «Цербер».

Уполномоченному лицу ООО «Вега» Кудиновой Г.И. за внесение заведомо ложной информации о перемещении продукции аннулированы реквизиты доступа в «Ветис.Паспорт».

Всего в 2021 году по результатам работы мониторинговой группы Управления Россельхознадзора по Омской области во ФГИС «Меркурий» выявлено 79 предприятий – фантомов.

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