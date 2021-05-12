Президент присвоил омичу почётное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации»

11 мая президент России Владимир Путин подписал Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». Согласно документу, машинисту компрессорной установки 3 разряда котельного цеха ТЭЦ-5 АО «ТГК-11» Виктору Репко присвоено звание Заслуженного энергетика РФ.

Виктору Васильевичу Репко почётное звание присвоено за личные заслуги в вводе в эксплуатацию новых высокотехнологичных и реконструкции действующих объектов энергетики, большой вклад в обеспечение надёжности энергоснабжения и энергобезопасности. В отрасли он работает 35 лет, 17 лет проработал начальником смены станции. На ТЭЦ-5 пришёл в 22 года, совсем молодым парнем. За это время показал себя технически грамотным, трудолюбивым, добросовестным специалистом. Вся его деятельность направлена на надёжную, безаварийную и экономичную работу оборудования цеха. При его непосредственном участии был проведён ряд мероприятий по повышению эффективности работы станции. Помимо основной деятельности Виктор Репко передаёт опыт молодым коллегам. В качестве наставника успешно подготовил 9 специалистов.

- Мы работаем не за награду, не думая о званиях. Это наша жизнь и наши корни. За все годы работы и мысли не было о смене профессии. Жена тоже всю жизнь проработала на ТЭЦ-5, сыновья - энергетики. Так сложилось. Но, конечно, приятно получить столь высокое звание. Для меня это большой сюрприз, - поделился Виктор Репко.