Гидравлические испытания пройдут на Левобережье

АО «Омск РТС» сообщает о проведении гидравлических испытаний:

- с 10.00 17 мая до 20.00 18 мая 2021 года будут проводиться гидравлические испытания на прочность и плотность «Подающего» и «Обратного» трубопроводов I, IV лучей Кировской районной котельной, без сетей МП г. Омска «Тепловая компания» и ведомств.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: Рокоссовского, Звёздная, Дианова, Волгоградская, Бульвар Архитекторов, Новороссийская.

Тепловые сети потребителей, не участвующих в испытаниях, должны быть надёжно отключены.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.