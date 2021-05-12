В омском правительстве выделят дополнительные 20 млн на развитие районов

В зависимости от места в рейтинге 12 районов получат разные суммы – от 3,6 млн рублей до 450 тысяч рублей Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В омском правительстве поддержат лучшие муниципальные районы. На последнем заседании регионального кабинета министров власти рассмотрели налоговый потенциал районов. Принято решение поощрить 12 лучших сельских территорий.

Как сообщают в региональном правительстве, трансферты получат территории, продемонстрировавшие по итогам 2020 года лучшие результаты в сфере развития налогового потенциала. В зависимости от места в рейтинге 12 районов получат разные суммы – от 3,6 млн рублей до 450 тысяч рублей. Лидерами списка являются Таврический, Одесский и Исилькульский районы, которым распределено 3,6 млн рублей, 2,7 млн рублей и 2,4 млн рублей соответственно.

- Введение этой меры поощрения муниципалитетов инициировал губернатор, поставивший задачу стимулировать деятельность глав по развитию потенциала территорий. Третий год мы предусматриваем в бюджете этот трансферт. Впервые он был распределен в 2019-м, сумма поощрения также составляла 20 млн, - пояснил министр финансов Вадим Чеченко.