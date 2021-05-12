Омский перевозчик заработал на махинациях с перевозками льготников почти 400 тысяч

Перевозчик поменял местами терминалы для оплаты. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске завершили разбирательство в деле перевозчика, который провернул нехитрые махинации с терминалами для оплаты проезда и решил на этом заработать. Мы уже рассказывали о схеме, которой пользовался омич. Он зарегистрировал несколько терминалов для оплаты часть из которых были запрограммированы на городские перевозки, а часть на междугородние. Чтобы потом получить больше компенсации за перевозку льготников, предприниматель поменял терминалы местами: городские поставил на пригородные маршруты, а пригородные на городские.

Оказалось, перевозчик работал в городе на довольно популярном 346 маршруте, также он обслуживал пригородный 100 маршрут и два междугородних №1011 и 1149. Перевозчику удалось незаконно заработать почти 390 тысяч рублей. Их выплатили из бюджета как компенсацию за перевозку льготников. Расследование дела завершено. В пресс-службе прокуратуры уточнили, что в ближайшее время его рассмотрят в Центральном районном суде.