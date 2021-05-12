Жителям выгоревшей деревни под Омском быстро сделали новые паспорта

Жителям помогают восстановить не только дома, но и документы. Фото: Мария ЛЕНЦ

На минувших праздниках, 6 мая, пришло тревожное сообщение из деревни Каракуль в Большереченском районе. Там после долгой борьбы с лесными пожарами огонь перекинулся на дома. Пожар быстро охватил множество построек. Своих домов лишились сразу 14 семей.

По данным УМВД без паспортов остались сразу четверо жителей деревни. Специально для них упростили процедуру выдачи документов, сельчане уже получили новые паспорта. Теперь они смогут восстановить и другие утраченные в пожаре документы. Помогли восстановить паспорта и пострадавшим от другого крупного пожара в Любинском районе. Здесь без документов остались 7 владельцев сгоревших домов. Им тоже уже сделали паспорта.

Сейчас местные жители деревни Каракуль разбирают завалы и планируют снова строить дома. В этом им обещали помочь власти. А в отношении главы сельского поселения возбудили уголовное дело.