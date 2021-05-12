13 мая десятки домов в Омске останутся без холодной воды

Без воды омичам придется провести целый день. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Ремонт трубопроводов этим летом в Омске стал довольно частой темой. О длительном перекрытии улиц из-за ремонта труб уже сообщили тепловики, теперь из-за ремонта без воды будут вынуждены обходиться жители нескольких районов города. Отключения около суток. Завтра, 13 мая, с 9:00 до 20:00 не будет воды у жителей 14 военного городка:

-14 Военный городок, 148 (школа), 59 (адм.зд), 59, 118, 147, 66, 119, 30, 36, 17, 113, 18, 97, 92, 123, 41/1, 41/2, 42, 43, 57, 55, 117, 114, 75, 79, 13, 16, 12, 91, 78, 79, 29, 44, 122, 128, 112, 106, 111, 95, 98, 99, 128, 56, 128/1, 14 (дет.сад)

-14 Военный городок (жилые дома): 31, 32, 33, 82, 58, 73, 76, 84, 141, 144, 144/1.

- Котельная № 72

- КНС – 80, 81, 85;

- ВНС – 409,

- Новая станица: Поморцева, 50 (адм.зд.), 15/3 (адм.зд.), частный сектор по улицам Полюдова, Полуярова, Мурманская, Поморцева.

А с 10:00 до 23:30 без холодной воды придется обходиться жителям следующих домов:

- ул. 10 лет Октября, 115/1, 115, 117, 113, 111, 109, 107, 105, 105/1 (д/сад), ЦТП-502

- ул. Б. Хмельницкого,46, 44, 42/1, 42

- ул. Звездова, 98а, 96 (школа), 62, 101, 68/1, 101а, 103, 107, 95

- ул. Иркутская, 74/1, 68, 1, 3, 70/1, 70, 72, 74, 5

- ул. 8 Линия, 78, 60 (д/сад)

- ул. Куйбышева, 31, 27/1, 27кор 1, 27/2, 27/3, 27/4, 27/5, 27/6, 27/8 (д/сад), 27/7 (д/сад)

- ул. Омская,106 (школа), 106/1, 108, 110, 112, 114/3, 114

- ул. 9 Линия, 46, 44.

- частный сектор от ул. 20 лет РККА по ул.11 Линии до ул. Красноярская.

Омичей просят с пониманием отнестись к проведению ремонта. Напомним, что совсем скоро, 17 мая, начнутся плановые отключения водоснабжения на две недели. Первыми под отключение воды попадут жители Нефтяников.