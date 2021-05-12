За сутки в Омской области коронавирусом заразились 62 человек

Выздоровело чуть меньше, чем заразилось. Фото: Иван МАКЕЕВ

По последним данным минздрава в Омской области за сутки число заболевших коронавирусом увеличилось на 62 человека. Большинство из них, 45 человек, смогут лечиться амбулаторно, а остальные 17 пациентов отправились в ковидные госпитали. За все время пандемии в регионе вирусом заразились уже 46 351 человек.

Выздоровели сегодня 53 омича. Полностью справиться с болезнью удалось 39 482 омичам.

Скончался, к сожалению, еще один пациент с ковидом. Теперь общее число погибших в Омской области достигло 1 401.

В прививочной компании успели поучаствовать 176 949 жителей. А полностью привитыми от ковида сейчас являются 127 710 человек.