Райффайзенбанк в апреле установил рекорд по выдаче потребительских кредитов

Выдачи потребительских кредитов в Райффайзенбанке в апреле достигли рекордных 12,6 млрд рублей — это на 31% больше, чем в марте.

Количество заявок в апреле по сравнению с мартом увеличилось на 24%. При этом доля онлайн-заявок значительно выросла — сейчас 80% заявок клиенты подают через цифровые каналы. В среднем в 2020 году этот показатель составлял 70%, а в 2019-м — 63%.

«Клиенты в ожидании возможного роста ставок стремятся получить кредит на выгодных условиях. В мае ставка по кредиту в Райффайзенбанке составляет от 4,99% годовых», - отметила Ирина Ярыгова, руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе.