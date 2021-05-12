Старшая по дому ударила пенсионерку за просьбу убрать лужу

Лужа у подъезда мешала проходу. Фото: Олег УКЛАДОВ

У жильцов дома №25/1 по улице Крупской в Кировском округе давно вызывала недовольство постоянно образовывающаяся возле подъезда лужа. Она долго не высыхала в тени дома и мешала ходить. Жильцы не раз жаловались старшей по дому и просили что-то с этим сделать. Видимо, после очередной жалобы, нервы женщины не выдержали, и она ударила 60-летнюю пенсионерку, жительницу тогоже дома.

Конфликт попал на камеры видеонаблюдения. На записи видно, что женщина подняла руку на пенсионерку, но тут же получила отпор от ее мужа, оказавшегося рядом. Так обычная лужа стала причиной для драки.

В комментариях омичи осуждают поступок всех участников драки и отмечают, что такие конфликты до рукоприкладства доходить не должны.