Стартовала предварительная онлайн-регистрация на «ВелоОмск-2021 Тинькофф»

Начался прием заявок на участие в XXII городском культурно-спортивном празднике «ВелоОмск–2021 Тинькофф » имени В.М. Соколова. Зарегистрироваться на это масштабное событие можно дистанционно с помощью компьютера или смартфона.

Так, на сайте sports-gorod.ru создан специальный раздел предварительной онлайн-регистрации на «ВелоОмск–2021 Тинькофф» Там же содержится вся полезная информация – указаны дистанции заездов, доступно положение о проведении праздника. Предварительная онлайн-регистрация продлится до 27 мая.

Всем, кто оставит предварительную онлайн-заявку, необходимо лично прибыть с документом, удостоверяющим личность, для получения номера участника. Эта процедура будет проходить 2, 3, 4 июня с 11:00 до 20:00 в торговом центре «Омский» (ул. Интернациональная, 43). Кроме того, пункты регистрации на «ВелоОмск–202 Тинькофф» будут работать с 1 по 4 июня в торговых центрах «Мега», «Континент», «Каскад», «Омский».

XXII городской культурно-спортивный праздник «ВелоОмск – 2021 Тинькофф» имени В.М. Соколова пройдет 6 июня на Соборной площади. Начало – в 10:00.

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