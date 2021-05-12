На трассе под Омском в серьезной аварии погиб мужчина и пострадали двое детей

В причинах аварии разбираются ГАИ, а за состоянием пострадавших следят медики.

Накануне поздней ночью на трассе недалеко от Омска легковушка столкнулась со стоящим на обочине Камазом. Один человек погиб, двое пострадали.

Как уточнили в пресс-службе ГИБДД, трагедия произошла в Любинском районе Омской области. Вечером в 23:46 поступило сообщение об аварии легкового автомобиля с большегрузом. На месте предварительно удалось установить, что за рулем «Тойота Спринтер Кариб» находился 35-летний омич. В районе 47 километра он не справился с управлением и врезался в стоявший на обочине грузовик «Камаз». В результате столкновения мужчина погиб на месте, а двое детей, 6-летний мальчик и 8-летняя девочка, ехавших на заднем сидении попали в больницу. За их состоянием следят медики.

По факту ДТП проводится проверка, специалисты выясняют все подробности произошедшего.