«Росводоканал Омск» синхронизировал обновление коммуникаций с дорожными работами

В феврале текущего года произошло обрушение свода коллектора. Место повреждения оперативно оградили и провели телеметрическое исследование, подтвердившее неудовлетворительное состояние коллектора на всем участке. Руководством водоканала было принято решение – провести санацию 800 метров коммуникаций.

Сначала ремонтные работы велись на месте обрушения. Провал устранили, прочистили и санировали коллектор новой полиэтиленовой трубой. Котлован стал стартовой точкой для прокладки новой трубы по улице Волховстроя. В настоящее время подрядная организация проводит работы по санации, завершить которые планируется в июле.

«Реконструкцию данного коллектора мы включили в план мероприятий инвестиционной программы текущего года. Все этапы и сроки работ согласовали с администрацией города, чтобы после санации коллектора на улице Волховстроя строители смогли уложить современное и качественное дорожное полотно», - рассказывает директор по капитальному строительству «Росводоканал Омск» Евгений Решетников.

На время проведения работ движение на улице Волховстроя закрыто для автотранспорта. «Росводоканал Омск» приносит извинения горожанам за возникшие неудобства и просит автомобилистов выбирать альтернативные маршруты движения.

Для справки:

За последние пять лет «Росводоканал Омск» провел реконструкцию 15,3 км канализационных коллекторов. Обновление коммунальной инфраструктуры происходит без финансового участия горожан. В тарифе на водоотведение нет инвестиционной составляющей. Все работы ведутся за счет прочих источников финансирования.

Коллектор на улице Волховстроя принимает сточные воды потребителей Центрального и Октябрьского округов. Коммуникации проложены на глубине 6-7 метров, диаметр коллектора 1600 мм. Железобетонный коллектор работает с 1986 года.