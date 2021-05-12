Полиция разыскивает омича, устроившего драку в ресторане в центре города

Полицейским удалось составить фоторобот нападавшего. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Омска разыскивает мужчину, устроившего драку в одном из ресторанов в центре города.

По информации следователей, инцидент произошел в ресторане "Халиф", который находится на улице Фрунзе, неподалеку от кинотеатра "Маяковский". 19 апреля 2021 года подозреваемый затеял потасовку, нанес телесные повреждения одному из посетителей и сбежал. Он попал в поле зрения камер видеонаблюдения на остановке и рядом с рестораном.

Полиции также удалось составить фоторобот предполагаемого преступника.

Фоторобот нападавшего. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Если вы видели этого человека или знаете, где он может находиться, то сообщите в полицию по телефону 102 или 79-37-02. Свидетелям в ведомстве гарантируют анонимность.