Сельчанка в Омской области набросилась на местного чиновника с ножом

Дело импульсивной сельчанки рассмотрят в суде. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тевризском районе Омской области будут разбираться в деле 30-летней местной жительницы. Ее обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По версии следствия 31 октября 2020 года женщина вместе с местным председателем комитета образования в его кабинете отмечала увольнение одного из сотрудников. Посиделки не обошлись без спиртного. Когда пара немного выпила, у них возник конфликт, как объяснили сами участники произошедшего, на почве личной неприязни.

После этого сельчанка схватила нож и трижды ударила чиновника в разные части тела. Мужчина остался жив, а омичку теперь будут судить. По предъявленным обвинениям ей может грозить до 10 лет лишения свободы.