В Омске из-за празднования Ураза-Байрам перекроют две улицы

Перекрытие продлится весь день. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Уже завтра, 13 мая в Омске мусульмане будут отмечать Ураз Байрам. В Сибирской соборной мечети пройдут традиционные праздничные службы. Из-за них перекроют две улицы, прилегающие в мечети. Проехать на любом транспорте будет нельзя с 6:00 до 10:00 по улицам 19-я и 20-я Линии на участке от Лермонтова до 10 лет Октября. Также в местах проведения массовых мероприятий нельзя будет парковать личные автомобили. Автомобилистов просят быть внимательными и заранее продумывать маршруты с учетом ограничений движения.

Перекроют две прилегающие к мечети улицы. Фото: администрация Омска

Ураз Байрам традиционный мусульманский праздник, проводимый в конце поста в месяц Рамадан. Во время праздника мусульмане поминают усопших и принимают у себя дома гостей.