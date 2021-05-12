В Омске начнут инженерные изыскания для благоустройства 15-километровой набережной

Для студентов сделают отдельную зону отдыха. Фото: Омский центр городской среды

В Омске ищут подрядчика, который проведет инженерные изыскания, необходимые для реконструкции набережной. На работы планируют выделить 12 млн рублей.

За эти деньги, подрядчику предстоит в течение трех месяцев провести геодезические, геологические, экологические и гидрометеорологические изыскания. По условиям, надо будет сделать не менее 105 выработок: пробурить 97 скважин глубиной 5 м, 8 скважин глубиной 20 м и 8 точек статического зондирования. Исследования необходимы для подготовки проекта. Победителя конкурса, размещенного на сайте госзакупок, определят 25 мая.

Напомним, у омских властей наполеоновские планы по строительству в Омске самой длинной в Евразии набережной. Обещают, что она протянется на 15 км – от Речного порта до причала в Советском округе. Изначально рассчитывали, что на все потребуется порядка 7 млрд рублей, но уже в процессе стало ясно, что этой суммы не хватит.

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Уже известно о неких 11 пространствах, которые разместят вдоль набережной. На входе с двух сторон обещают сделать парки, в центре – в районе набережной Тухачевского – несколько пристаней. Там же собираются возвести отель. Для этого участок под строительство даже пришлось перевести из рекреационной зоны в деловую. (Подробнее...)

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Этим летом в Омске активно обсуждали заявление губернатора Омской области Александра Буркова, который сообщил об амбициозном проекте масштабной реконструкции набережной вдоль Иртыша в Омске. Она должна связать Речной порт у ЖД Вокзала и Северный причал в Нефтяниках.

- Это проект не просто прогулочной зоны – это проект развития города. Набережная будет не хуже, чем в Дубае, – заявил тогда Александр Бурков. (Далее...)