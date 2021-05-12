В Омской области нашли ещё один очаг бешенства

С начала года в Омской лопасти часто выявляют заболевания животных бешенством. За короткий период насчитали 12 очагов заражений и накануне выявили ещё один. Больное животное нашли в личном хозяйсиве в Камышино-Муромском селе Муромцевского района. Там ввели стандартные карантинные меры, сообщается в указе о их введении на сайте правительства.

Также ограничили доступ посторонних людей на личное хозяйство, где есть заражённые животные. В этом году бешенство активно выявляют в разных районах области, один из случаев даже зафиксировали на территории города, но, к счастью, дальше распространяться вирус не успел.