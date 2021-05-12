Попросил воды и спросил, какое сегодня число: Сельчанка рассказала, как нашла пропавшего омского министра Мураховского

В таком виде Мураховский вышел к людям из тайги. Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Сельчанка, которая одна из первых увидевшая пропавшего омского министра Мураховского, рассказала о встрече с ним. Напомним, чиновник пропал во время охоты в Больших Уках еще 7 мая. Трое суток он бродил по тайге, пока сам не вышел к людям в отдаленном селе. Незнакомого мужчину, шагавшего по деревне, местные заметили днем.

- Я говорю: «Вы волонтер, наверное?». Он отвечает: «Да нет, я тот, кого ищут». Усадили его на лавочку. Попросил попить. Соседка вынесла ему ковшик воды. От еды отказался. После этого он первым делом попросил телефон, позвонить жене, - рассказывает местная жительница Ольга Идрисова. - Она меня, говорит, уже похоронила, наверное. Жена сначала не ответила, потом сама перезвонила. Я говорю: «Мужа вашего нашли». Она попросила поговорить с ним. Мы параллельно сообщили о нашедшемся в полицию. Полицейский сначала взял трубку, узнал, кто это, а потом уже передал министру.

По ее словам, Мураховский выглядел измученным. Но держался.

- Конечно, был измученным. На щеке – царапины от веток. Одно стекло из очков выпало. Спросил, какое число. Очень удивился, узнав, что уже 10-е. Это, говорит, я уже четвертые сутки иду. Узнал, как называется село и сколько примерно прошел. Говорю: полсотни километров где-то, - рассказала женщина.