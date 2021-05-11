«Ориентировался по солнцу»: Александр Мураховский рассказал, как выбирался из леса на севере Омской области

Несколько суток Омская область была заинтригована и ждала, чем окончатся поиски заплутавшего в лесах Большеуковского района регионального министра здравоохранения Мураховского. Напомним, он поехал в компании кататься по местным торфяникам, но квадроцикл завяз в трясине. Министр решил выбираться пешком, ушел в другую сторону и выбрался лишь у соседнего села Баслы. Там на дороге его и заметили местные жители.

Чиновник спросил, куда попал и какое было число, и сильно удивился, узнав, что ходил по тайге уже четвертый день. Вот, что он рассказал нашедшим его людям.

- Рассказал, что ориентировался по солнцу, – рассказала «Комсомольской правде в Омске» обнаружившая Мураховского местная жительница Ольга Идрисова. – Я удивляюсь, как он, вообще, живой выбрался. У нас же тут медведи кругом – даже в деревню выходят. Говорит, переплыл какое-то болото. Не знаю даже, где он его нашел. У нас тут котлован есть или, может, талая вода еще стоит. Пока плыл, потерял рацию или оставил где-то. Увидел издалека оранжевый автобус, к нему и шел. Тут недалеко от села торф копают. Он зашел в вагончик, где живут рабочие. Нашел там оставленные припасы, поел, попил чаю и пошел дальше. Когда его забирали, просил поблагодарить парней, которые там работают. Переживал, что съел их еду и тут вспомнит: «Я же у мужиков забыл закрыть вагончик!». Мы сказали, что они не огорчатся, а вагончик мы сами закроем.

Полное интервью можно прочитать здесь.