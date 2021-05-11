Александр Бурков призвал глав омских районов усилить работу по предупреждению природных пожаров

Губернатор рекомендовал главам принять дополнительные меры для защиты поселений от лесных пожаров. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Еще 7 мая Губернатор Александр Бурков совершил вертолётный облет территорий, наиболее подверженных природным пожарам. По итогам провел экстренное заседание МЧС, на котором были даны соответствующие поручения. Сегодня профильные службы и ведомства доложили руководителю Омской области о ситуации.

Александр Бурков призвал руководителей муниципальных районов усилить работу по предупреждению пожаров в сельских территориях. Он провел селекторное совещание, на котором поручил главам районов мобилизовать население, организовать патрулирование сельских поселений, увеличить состав добровольческих дружин, провести обход дворов с разъяснением жителям необходимости бдительности и осторожного обращения с огнём.

Губернатор отметил: ситуация с природными пожарами очень серьёзная. В десяти районах установлен высокий класс пожарной опасности. В связи с засушливыми и жаркими погодными условиями возможен рост числа очагов и площадей природных пожаров. Органам местного самоуправления поставлена задача оградить посёлки и деревни от огня. Средствами космического мониторинга наибольшее количество термических точек зарегистрировано в Называевском, Крутинском, Тюкалинском, Большеуковском, Колосовском, Большереченском районах. Важно сделать всё для того, чтобы ни один человек не пострадал. Александр Бурков подчеркнул: лесные пожары - это общая проблема региона. Поэтому и бороться с ней нужно вместе.

- Мы должны понимать, если горит лес, это проблема не только лесхозов, а общая проблема. Такие районы, как Муромцевский, Тарский, Горьковский, Называевский и Усть-Ишимский, - они сегодня, действительно, озабочены судьбой людей, живущих на их территории. Все силы бросают на поставку дополнительной техники, куда бы это ни требовалось, для предупреждения пожаров. Это - нормальное отношение. Привлекают ресурсы дорожников, частных и муниципальных предприятий, сообща тушат пожары. По ряду других районов возникают вопросы, - отметил Александр Бурков.

С начала пожароопасного периода в регионе выявлено более 6 тысяч термических точек, ликвидировано свыше 300 лесных пожаров. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

С начала пожароопасного периода в регионе выявлено более 6 тысяч термических точек, ликвидировано свыше 300 лесных пожаров. В свою очередь муниципальным властям рекомендовано в первую очередь позаботиться о барьерах для защиты границ посёлков и деревень от огня: для предотвращения перехода возгораний на населённые пункты их ограждают опашкой по всему периметру.