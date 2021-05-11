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Общество11 мая 2021 14:05

Управление Россельхознадзора по Омской области проведет публичные обсуждения результатов правоприменительной практики за первый квартал 2021 года

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20 мая Управление Россельхознадзора по Омской области проведет публичные обсуждения результатов правоприменительной практики и руководств по соблюдению обязательных требований за первый квартал 2021 года с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и иными заинтересованными организациями в формате видеоконференцсвязи (ВКС).

Председатель публичных обсуждений - руководитель Управления Россельхознадзора по Омской области Подкорытов Олег Николаевич.

Получить подробную информацию, ознакомиться с текстами докладов можно на сайте Управления в разделе «Публичные обсуждения».

Вопросы (обращения) по докладам, а также замечания и комментарии можно направлять в раздел «Вопрос-ответ» или на электронную почту rsn.pr.omsk@mail.ru.

Заполнить Анкету по оценке эффективности и результативности проводимого мероприятия можно по ссылке: http://www.rsn-omsk.ru/main.php?id=424

Ссылка на информационный ресурс для подключения в режиме ВКС:

https://us04web.zoom.us/j/71056758347?pwd=ejY4eisvVUJrYnNvZzlQQThTenptQT09

Идентификатор конференции: 710 5675 8347

Код доступа: 8p19t5

20 мая 2021 в 10:00 (Время Омское)

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