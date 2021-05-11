Борцы Омского ГАУ - победители победители Всероссийских соревнований среди студентов по спортивной борьбе!

Около 200 участников приехали побороться за звание сильнейших , из них будет сформирована сборная России для участия во Всемирной Летней Универсиаде.

Сборная Омского ГАУ в составе Коваленко Александра, аспирант первого года обучения, Ботярова Игоря, АТФ, Мусаева Шамиля, ФТСвАПК и тренера Белана Леонида Владимировича приняла участие в соревнованиях.

Двое борцов Омского ГАУ, пройдя предварительные схватки, пробились в финал.

Коваленко Александр встретился в финале с представителем Московской области и к сожалению, уступил ему с минимальным счетом, в итоге занял II место.

Во втором финале дня на ковер вышел Мусаев Шамиль, которому противостоял борец из Краснодарского края. Проведя два оцененных приема, один из которых был исполнен на последних секундах поединка, Шамиль одержал тяжелую победу и стал чемпионом России среди студентов.

Обе схватки прошли в упорной, тяжелой борьбе, которые можно назвать «валидольными финалами».

Ботяров Игорь соревновался в самой многочисленной весовой категории, занял V место.

В общекомандном зачете Омский ГАУ занял 7 место из 26!

Коваленко Александр и Мусаев Шамиль приглашены на спортивные подготовительные сборы сборной России, по итогам которых будет сформирована команда для участия во Всемирной Летней Универсиаде.