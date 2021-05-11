В Омской области с начала пожароопасного сезона ликвидировано 310 пожаров

В один из первых дней мая в Крутинском районе тракторист следовал по дороге, прилегающей к лесному фонду. В тракторе, которым он управлял, была неисправна выхлопная система; отсутствие искрогасителя привело к возникновению лесного пожара. «Лесная охрана» обнаружила это при патрулировании лесов, и виновный гражданин был оштрафован. К счастью, огонь не успел нанести ущерба лесным насаждениям, но помимо 5 тыс. рублей штрафа нарушителю предстоит также оплатить затраты, которые понес САУ «Крутинский лесхоз» при тушении пожара.

Не прошло и месяца с начала пожароопасного сезона, а на территории Омской области ликвидировано уже 310 пожаров на общей площади 13,2 тыс. га. В мае практически ежедневно возникает не менее десяти лесных пожаров, и в каждом из них виноват человек! Больше чем в половине случаев огонь перекидывается на лесные насаждения с земель иных категорий – в основном, с сельскохозяйственных полей. Жечь стерню в такой период – серьезнейшее нарушение пожарной безопасности! «Лесная охрана» совместно с ГУ МЧС России по Омской области и УМВД России регулярно проводит патрулирование как лесного фонда, так и земельных участков, прилегающих к лесам (в этом году проведено уже более 1300 рейдов).

За нарушения требований Правил пожарной безопасности в лесах к административной ответственности с начала года привлечено 42 лица, в том числе 13 лиц, не обеспечивших очистку от сухой травы участков, прилегающих к лесам. Вынесено 259 определений о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по фактам нарушения Правил пожарной безопасности в лесах.

Только за прошедшие сутки зафиксировано 16 лесных пожаров, 12 из них уже ликвидировано. В работах участвовали более 150 человек, включая 106 работников САУ – лесхозов; было задействовано 60 единиц техники: автомобили, тракторы, бульдозер, вездеходы и пожарные машины.

В настоящий момент действуют 4 лесных пожара: на территории Тевризского, Колосовского, Крутинского и Муромцевского районов. «Действующий в Муромцевском районе лесной пожар опахали, взяли в кольцо, сейчас он «сидит» в болотах, - рассказывает начальник отдела Муромцевское лесничество – главный лесничий Евгений Рендов. - Работают две бригады: с севера и с юга от пожара. Угрозы для ближайшего населенного пункта – деревни Любимовки – нет. В настоящий момент в ликвидации задействованы танкетка и два трактора Муромцевского лесхоза».

На большей части территории Омской области прогнозируется высокий 4 класс пожарной опасности в связи с погодными условиями, это значит, что пожар может вызвать малейшая неосторожность человека при обращении с огнем. На территории Большеуковского, Знаменского, Тарского, Седельниковского, Исилькульского, Любинского, Омского и Калачинского районов установился 3 класс пожарной опасности, который также требует от всех повышенной внимательности.

Уважаемые граждане, будьте бдительны! Воздержитесь от посещения лесов в этот крайне опасный период! Не рискуйте своими жизнями, жизнями своих земляков, а также лесных обитателей и сотнями гектаров лесного фонда! Чтобы вырастить лес, нужны десятилетия, а сжечь его можно всего лишь одной спичкой или окурком…

Напоминаем, что сейчас, в период действия особого противопожарного режима, штрафные санкции за несоблюдение правил пожарной безопасности в лесах составляют 4 – 5 тысяч рублей для граждан, 20 – 40 тысяч рублей для должностных лиц, 300 – 500 тысяч рублей для юридических лиц.

Просим при обнаружении лесного пожара незамедлительно обращаться в региональную диспетчерскую службу ГУЛХ по бесплатному номеру 8-800-100-94-00, ЕДДС муниципального района или пожарной охраны (тел. 101; 112) с указанием места возгорания.