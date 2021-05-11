После майских праздников коронавирусом в Омске заразились 50 человек

В больницу за сутки попали 20 омичей. Фото: Иван МАКЕЕВ

После длинных майских выходных, на которых прошли массовые мероприятия, посвященные годовщине победы в Великой Отечественной войне. Погода тоже не подвела и люди вышла на улицу, чтобы посмотреть парад и просто погулять. Конечно, полностью проследить за коронавирусными ограничениями было сложно. Пока о всплеске заболеваемости ковидом говорить не приходится.

По последним данным омского минздрава, за сутки заразились 50 человек. Это вполне обычный показатель в последнее время. Из них лечиться дома смогут 30 человек, а в больницу попали 20 омичей. За все время пандемии заразиться коронавируом успели 46 289 человек.

Выздоровели 16 пациентов. За все время наблюдений справиться с ковидом смогли 39 429 человек.

К сожлению, скончались за сутки 2 омича, а общее число погибших составило а сегодняшний день ровно 1 400 человек.