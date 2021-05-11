В Омске продолжают обрабатывать парки и скверы от клещей

Обработка от клещей в Омске должна закончиться до 25 мая. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Клещи уже давно проснулись и появились не только в Омской области, но и в черте города. Обработку от них провели в крупных парках и скверах Омска, но осталось много зеленых зон, которые не менее популярны у горожан. Их обработку должны закончить до 25 мая. Осенью такую же обработку обещают повторить. На этой неделе, как сообщили в мэрии, обработают от клещей еще 53 участка. На них обязательно появятся предупреждающие таблички, но омичам напоминают, что во время обработки и спустя несколько дней после лучше не ходить по зеленым зонам и не выгуливать там домашних животных.

Публикуем список территорий, которые в ближайшее время должны обработать от клейщей:

- сквер у памятника Жукову;

- сквер им. Д.М.Карбышева;

- сквер у «Либеров-центр» (ул. Думская);

- сквер на площади Ленина;

- мемориальный сквер памяти Борцов революции;

- сквер им. Врубеля;

- сквер на площади Бухгольца;

- сквер Театральный;

- сквер на Ленинградской площади;

- сквер им. Дзержинского;

- сквер П. Морозова;

- сквер Северо-Театральный;

- сквер Южно-Театральный;

- сквер Успенский;

- сквер Первомайский;

- сквер у здания администрации Центрального административного округа города Омска;

- сквер у библиотеки имени Пушкина;

- сквер у часовни по улице Красный Путь;

- сквер Выставочный;

- сквер Воскресенский;

- сквер Музейный;

- сквер между мостами Комсомольский и Юбилейный;

- сквер по набережной реки Оми от Комсомольского моста до дома №3 по улице Чехова;

- сквер по улице Челюскинцев;

- сквер на улице Краснознаменная между домом № 21в и домом № 25;

- бульвар по набережной реки Оми с откосами;

- территория по улице Иртышская набережная (от Ленинградского моста до улицы Рождественского);

- бульвар Победы мемориал «Слава Героям» от улицы Иртышская набережная до проспекта К. Маркса);

- бульвар Мартынова (от улицы Жукова до улицы Декабристов);

- бульвар по улице Ч. Валиханова (от улицы Иртышская набережная до проспекта К. Маркса);

- бульвар им. Иванишко (от улицы 20-я Линия до улицы 25-я Линия);

- бульвар по ул. 4-я Линия (от улицы 10 лет Октября до улицы Омская);

- бульвар по ул. Гагарина (от улицы К. Либкнехта до улицы Интернациональная);

- бульвар по улице Ленина (от сквера П. Морозова до сквера Успенский);

- бульвар по улице Партизанская (от улицы Ленина до Омской крепости);

- бульвар по улице Спартаковская (от Тарских ворот до улицы Партизанская);

- бульвар по улице Тарская (от ул. Интернациональная до ул. Рабиновича);

- бульвар по улице Чапаева (от улицы Тарская до улицы Герцена);

- набережная Тухачевского (от улицы Кемеровская до бассейна "Пингвин");

- бульвар по улице Багратиона (нечетная сторона от улицы Челюскинцев до трамвайного кольца);

- сквер Молодоженов (пересечение улиц 22 Апреля и 50 лет Октября);

- сквер имени 50 лет ВЛКСМ (проспект Мира у дома № 82/2);

- сквер Дружбы народов (между улицей 4-я Северная и улицей 5-й Армии);

- сквер имени 70 лет Победы (пересечение проспекта Менделеева и улицы Заозерная);

- сквер по улице Бородина (от улицы Бархатовой до улицы Заозерная);

- сквер у МСЧ № 7 (улица 50 лет Профсоюзов у дома № 113);

- сквер Ветеранов (пересечение улицы Химиков и проспекта Менделеева);

- сквер по проспекту Культуры (от улицы Малунцева до улицы 20 Партсъезда);

- сквер по проспекту Культуры (от проспекта Мира до улицы Андрианова);

- сквер братьев Сазоновых;

- пешеходный бульвар к парку культуры и отдыха «Зеленый остров» (от улицы Красный Путь до улицы Крутой Яр);

- бульвар Петухова (от проспекта Мира и ул. Андрианова).