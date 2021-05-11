Клиенты Райффайзенбанка могут покупать еврооблигации в мобильном приложении

Торговля еврооблигациями стала доступна в приложении Райффайзен Онлайн. Частные инвесторы могут управлять ценными бумагами с помощью смартфона — достаточно перейти к брокерскому счету и выбрать нужный инструмент в разделе «Купить».

«Инвестиции — это важная часть финансовой стратегии. Благодаря возможностям мобильного приложения, покупка и продажа ценных бумаг стала простой и моментальной. Теперь клиентам Райффайзенбанка доступна работа с еврооблигациями — это хороший способ диверсифицировать портфель с помощью инструмента с разумным уровнем риска. Они могут купить как готовый портфель через БПИФ Райффайзен Капитал, так и отдельные еврооблигации», — отметил Эдуард Данилов, вице-президент отдела брокерского обслуживания Райффайзенбанка.

Райффайзенбанк запустил брокерские услуги для широкой розницы осенью 2020 года. Клиенты могут открыть брокерский счет и торговать ценными бумагами онлайн. Сейчас к покупке доступны акции, облигации и биржевые фонды. Большинство инвесторов придерживаются консервативных стратегий — по итогам 2020 года до 70% среднего портфеля инвестора составляли облигации.