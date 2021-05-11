Завтра, 12 мая, омичи в Кировском округе останутся без воды на целый день

Завтра весь день будут ремонтировать водопровод.
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Ремонтом своих сетей активно занялись не только в тепловой компании, но и в "Росводоканале". Представители компании сообщили, что завтра, 12 мая, будут проводить плановые ремонтные работы из-за чего отключат воду на улице Конева. С 9:00 до 23:00 без холодной воды останутся следующие здания:
- ул. Конева, д. 36.
- ул. Конева, д. 34 (с административными помещениями);
- ул. Конева, д. 85 (ФОК);
- ул. Конева, д. 36/4, д. 89, д. 55а (с торговыми объектами);
- ул. Конева, д. 63 (магазин «Реновод»);
- ул. Конева, д. 65 (тех.центр);
- ул. Конева, д. 67 (транспортная компания);
- ул. Конева, д. 31 (АЗС-22);
- ул. Конева, д. 35 (АЗС);
- ул. Конева, д. 87 (автоцентр).
По той же причине без воды придется обойтись и жителям другого района. Там ограничения продлятся на час меньше, с 10:00 до 23:00.
- ул. Масленикова 142, 144к1, 179, 181, 191, 183, 185.
- ул. 20 Линия 172.
- ул. 20 лет РККА 206А (ЦТП), 202А, 206, 208, 218, 222, 210.
Питьевую воду омичи могут набрать на улице Масленникова около дома №185. Там будет дежурить машина с 10 утра и до окончания работ.