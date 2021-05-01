В Омском ГАУ прошла акция «С нами Правда, Победа и Честь!»

В ходе поздравительных дней удалось посетить всех героев, авторов известной книги «С нами Правда, Победа и Честь!». Это те люди, которые работали в нашей альма-матер, люди, на чью долю выпало пройти столь трудный путь в годы Великой Отечественной войны. Поздравляя наших героев, каждому из них многократно говорили слова благодарности, вручали поздравительные адреса от лица ректора Омского ГАУ Оксаны Викторовны Шумаковой и председателя совета ветеранов ОмГАУ Натальи Константиновны Чернявской. Но главным подарком выступила сама книга «С нами Правда, Победа и Честь!». Книга, являющаяся своеобразным документом истории, который помогает соприкоснуться с детским миром военных лет – порой трогательным, наивным, но так рано повзрослевшим.

Хочется отметить, что каждый факультет по-своему, очень по-доброму подошел к поздравлению своих героев: кто-то организовывал встречи у себя, приглашая ветеранов; кто-то выезжал непосредственно домой с поздравительным адресом. Свою лепту внес и волонтерский отряд «Память» – волонтеры выезжали на дом к нашим ветеранам, поздравляли, вручали подарки. Самым трогательным в таких поездках было то, что студенты-волонтеры смогли пообщаться вживую с тем, о ком написано в книге.

Самат Муканов, руководитель студенческого волонтерского отряда «Память»:

«Ни одна встреча не прошла без слез – слез радости наших ветеранов, что о них помнят. Сами ребята остались тронуты моментами, когда им читали о детских воспоминаниях непосредственно авторы этих строк, это не описать словами – нужно прикоснуться к этому вживую. Сердце радуется, когда удается в очередной раз встретиться с тем, о ком ты когда-то писал, увидеть его счастливые глаза. Мы сохраним историю о наших героях, мы будем помнить!»

Дорогие ветераны! Омский ГАУ поздравляет вас с Днем победы!

С тех пор, как отгремели последние залпы войны, сменилось не одно поколение, но каждый год люди вспоминают Великую Победу, чтят память погибших солдат, чествуют живущих ветеранов.

Мы – дети двадцать первого века, никогда не видели войны. Нам сложно представить, что в окружающем нас мире могут звучать стрельба и грохот взрывов. Благодаря вам мы живем на этом свете, учимся, влюбляемся, создаем семьи и растим детей. Вы гордость страны, герои с большой буквы, пример для подражания. Вы внесли огромный вклад в развитие и жизнь нашей великой страны.

Стереть из памяти то, что выстрадал народ, невозможно. Мы хорошо понимаем, что наша задача не только чтить память защитников Родины, но и воспитать детей в духе уважения к своей истории, не забывать о солдатах и тружениках тыла, ковавших эту победу в лишениях и невзгодах, бережно хранить добрые традиции нашего народа.

И, как бы сейчас не пытались переписать историю Великой Отечественной войны, принизить вклад нашего народа в борьбе с фашизмом, мы помним о том, что Вы для нас сделали, и не дадим осквернить память Воина-освободителя. Потому что тогда, перед лицом врага, Вы сплотились в единую нацию, в единый и непобедимый Советский народ.

Спасибо большое вам, герои всех времен и самые отважные люди! За мирное небо, беззаботное детство и юность, возможность учиться, за честь страны и за то, что при слове «Победа» можно гордо поднять голову и выразить вам нашу признательность.

Низкий Вам поклон! С Днем Победы!