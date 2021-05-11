На короткой рабочей неделе омичей ждут холодные ночи и дожди

Наладится погода к выходным.

В целом погода на майских праздниках порадовала омичей. Все выходные днем было тепло и без осадков, а вот ночная температура все еще продолжает опускаться довольно низко.

Синоптики прогнозируют, что на этой неделе такие тенденции сохранятся. Днем будет около +20, но открытом солнце может разогреть и до +26. В четверг 13 мая в Обь-Иртышском УГМС прогнозируют небольшой дождь. А ночная температура будет опускаться до +5 градусов, при прояснениях в отдельных районах может похолодать до 0 градусов.

По более долгосрочным прогнозам, омичам обещают очень теплые выходные. Температур днем будет подниматься до +30 градусов, а ночью потеплеет до +15. Это вполне можно назвать летней погодой. А вот следующая неделя может начаться с дождей и гроз.