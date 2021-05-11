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Общество11 мая 2021 11:06

Омичка подделала больше полумиллиона рублей и сбежала в Новосибирск

В соседней области ее поймала полиция
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омичка напечатала больше полумиллиона фальшивок.

Омичка напечатала больше полумиллиона фальшивок.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омске перед судом предстанет местная жительница, которую обвиняют в изготовлении и сбыте поддельных денег. Ее заподозрили еще в феврале 2020 года. Тогда омичка изготовила несколько поддельных купюр номиналом от 500 до 2000 рублей и прошла с ними по омским магазинам. Там подделки приняли. Так мошенница избавилось от 12 купюр. Но у омички осталось еще 568 тысяч рублей поддельными деньгами. С ними она сбежала в Новосибирск, где ее и задержала полиция.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, омичка находится под стражей, а ее дело в ближайшее время рассмотрит первомайский суд.