Студенты Омского ГАУ приняли участие в фестивале-конкурсе «Будущее за физической культурой и спортом»

Цель соревнования - продвижение в молодежной среде ценностей физической культуры, спорта и олимпизма, а также создание условий для раскрытия творческого потенциала обучающихся.

Омский ГАУ представляли студенты второго курса экономического и землеустроительного факультетов: Басавина Виолетта, Гилева Виктория, Рощикова Полина, Серебряков Максим, Чиж Кирилл, Черевко Андрей.

В фестивале-конкурсе участвовали 22 команды высших образовательных организаций, а также профессиональных образовательных организаций. Зачет проводился по перечисленным группам среди девушек и юношей отдельно (команды состояли из 3 человек от учебного заведения).

После построения, торжественного открытия команды разошлись по 4 станциям для участия в первом этапе – физическая подготовка. Здесь участники соревновались в беге на 30 метров, прыжке в длину с места, силовом упражнении для спины – гиперэкстензия (количество подъемов). На 4-ой станции – творческой, команды продемонстрировали танцевальные связки после предварительного показа устроителями конкурса. Это задание стало для наших ребят, пожалуй, самым сложным и непредсказуемым. Но они достойно прошли его, так же, как и второй этап фестиваля – интеллектуальный, на котором команды продемонстрировали свои знания в области физической культуры, спорта и олимпийского движения.

Победители и призеры получили грамоты и небольшие подарки. Наши ребята достойно боролись в непрофильных дисциплинах и в полной мере оправдали олимпийский принцип, определенный в 1896 году основателем современных Игр Пьером де Кубертеном: «Самое важное в Олимпийских играх не победа, а участие. Так же, как в жизни - не триумф, а борьба».