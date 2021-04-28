Обучающиеся Омского ГАУ стали победителями в спартакиаде регионального проекта «Страна здоровья»

Мероприятие проводилось в Омске впервые, но несмотря на это, присутствовало большое количество команд из различных учебных заведений города Омска. Благодаря хорошей физической подготовке, четко отработанной технике выполнения упражнений и командному духу, наши студенты показали отличные результаты на следующих испытаниях: бег на 100 метров, подтягивания, прыжки в длину с места, бросок мяча в кольцо и прыжки на скакалке. После подсчета результатов организаторами было объявлено, что команда Омского государственного аграрного университета заняла 1 место.

Команду Омского ГАУ представляли студенты различных факультетов, а именно: Новокшонов Игорь, ФТСвАПК, Амерханов Далелхан, ФЗТС, Карагодин Владислав, ФТСвАПК, Косарев Александр ФТСвАПК, Фадин Филипп, АТФ, Нестерова Анна, АПЭПИВ, Карапыш Дмитрий, Зинченко Данила и Шарыпова Виктория, землеустроительный факультет.