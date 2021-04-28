В Омском ГАУ обсудили реализацию воспитательной работы в омских вузах

Модератором круглого стола выступила проректор по социальной работе и молодежной политике Омского ГАУ Ж.К. Шмидт.

В работе приняли участие представители администрации и студенческих активов омских вузов: Академия МВД России, ОмГТУ, СИБИТ, ФГБОУ ВО «ОмГПУ», ФГБОУ ВО «ОмГУПС», ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, ФГБОУ ВО «ОмГУ им. Ф.М. Достоевского», ФГБОУ ВО Омский ГАУ, ФГБОУ ВО «СибАДИ», ФГБОУ ВО СибГУФК.

На встрече выступил О.Н. Смолин, депутат Государственной Думы, первый зампред Комитета по образованию и науке; доктор философских наук, академик РАО; председатель Общероссийского общественного движения «Образование – для всех», почетный профессор Омского ГАУ. Олег Николаевич подчеркнул, что воспитание граждан, особенно молодежи, является одной из ключевых задач, стоящих перед образовательным учреждением, обществом и государством в целом, и является неотъемлемой частью образования. Существенное влияние на формирование личности студентов оказывает профессорско-преподавательский состав. Опросы показывают, что сегодня студенты хотят видеть в своих преподавателях не только хороших специалистов, но и интересных, разносторонне развитых личностей.

Проректор по социальной работе и молодежной политике Жанна Константиновна Шмидт рассказала о совершенствовании социокультурного пространства университета: организации воспитательной работы в соответствии с новой редакцией ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ‎.

Наталья Станиславовна Макарова, доцент, доктор педагогических наук, проректор по учебной работе ФГБОУ ВО «ОмГПУ» поделилась опытом проектирование рабочей программы воспитания в Омском государственном педагогическом университете.

Илья Николаевич Екимов, председатель Совета обучающихся ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, региональный координатор ВОД «Волонтеры-медики» рассказал о совместной деятельности волонтеров образовательных учреждений региона в условиях пандемии и предложил варианты дальнейшего сотрудничества.

Участники встречи обменялись мнениями, поделились опытом, обсудили проблемы и выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству в рамках реализации воспитательной работы и молодежной политики.