«Попросил воды и позвонить жене»: Сельчанка, нашедшая министра Мураховского, рассказала, как он вышел к людям

К людям министр вышел очень усталым. Фото: Национальный центр помощи детям

В Омской области три дня искали потерявшегося в лесах Большеуковского района министра здравоохранения Александра Мураховского. Он блуждал по тайге и вышел к людям в районе села Баслы. Первыми людьми, которые его увидели, оказались две местные жительницы, мать и дочь.

- Он вышел из леса уставший, видимо, ноги сбил. Спросил, какое сейчас число, а когда мы ему сказали, удивился, что так долго ходил по лесу. Сразу попросил позвонить жене, потому что с собой не было ни телефона, ни рации. Одежда была потрепанная, лицо поцарапано, а в очках не хватало одной линзы, - рассказали местные жительницы.

В поисках министра участвовали специалисты МЧС, полиции и поисковых отрядов. Также для поисков привлекали спецтехнику и вертолеты, но к людям министр вышел к людям сам.