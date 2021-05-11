АО «Транснефть - Западная Сибирь» выделило финансовую помощь омской детской больнице

В Омске благотворительное финансирование получила Областная детская клиническая больница. Средства будут направлены на проведения ремонтных работ и замену десяти старых оконных блоков на современные ПВХ-конструкции.

АО «Транснефть - Западная Сибирь» оказывает поддержку детской клинической больнице на протяжении последних трех лет. За это время на улучшение условий пребывания маленьких пациентов в больнице предприятие суммарно направило более 800 тыс. рублей.

Кроме того, на выделенные средства в КГБУЗ «Рыбинская районная больница» в Красноярском крае закуплены спирограф и тонометр для измерения внутриглазного давления.

- Мы очень благодарны руководству АО «Транснефть - Западная Сибирь» за оперативно оказанную помощь. Использование новой аппаратуры позволит нам повысить количество обследуемых пациентов, в том числе в рамках диспансеризации и профосмотров. Ранняя диагностика болезней глаз позволяет выявить отклонения на начальной стадии и своевременно назначить лечение, - отметила главный врач Рыбинской районной больницы Елена Зюзя.

Спирограф применяется для оценки функционального состояния дыхательных путей. Оборудование будет доступно для прохождения поликлинического и стационарного лечения, в том числе и при оказании помощи пациентам после перенесенной коронавирусной инфекции.