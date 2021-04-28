Преподаватели Омского ГАУ – призеры турнира по бадминтону

В соревнованиях участвовали преподаватели ОмГМУ, ОмГУПС, ОмГТУ и Омского ГАУ.

Турнир проводился в двух группах. В первой группе наш университет представляли: доцент кафедры экологии, природопользования и биологии Ирина Геннадьевна Кадермас и доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты растений Светлана Петровна Чибис. Уже с первой игры преподаватели Омского ГАУ выглядели фаворитами своей группы и впоследствии подтвердили свой статус. В итоге представительницы нашего университета стали чемпионами в своей группе.

Во второй группе до последней игры шла упорная борьба за призовые места. И если победители турнира, представители ОмГУПС, не проиграли ни одной встречи и досрочно выиграли турнир, то за второе место шла нешуточная борьба. Сразу три команды набрали одинаковое количество очков. Представители Омского ГАУ, доценты кафедры агрономии, селекции и семеноводства Валерий Викторович Чибис и Вячеслав Викторович Христич в последней встрече одолели хозяев турнира и по дополнительным показателям заслуженно заняли второе место.