С 19 по 23 апреля в Цифровом ситуационном центре Омского ГАУ прошло обучение по программе повышения квалификации

Обучение прошло по курсу «Мониторинг сельскохозяйственных угодий на основе беспилотных летательных аппаратов и дистанционного зондирования». Провел обучение доцент кафедры агрохимии и почвоведения, кандидат биологических наук М.Р.Шаяхметов.

Слушателями программы повышения квалификации выступили сотрудники Центра компетенций в сфере применения беспилотных авиационных систем ТГУ имени Г.Р. Державина и лаборатории «Геоинформационные системы и технологии дистанционного зондирования Земли» (г. Тамбов) и врио генерального директора АО «Логистическая компания «Зерно Сибири» (г. Омск).

В ходе прохождения курса обучения слушатели освоили теоретический материал, программное обеспечение для обработки данных ДЗЗ и БПЛА, познакомились с различными онлайн-платформами для точного земледелия. Коллеги высоко оценили накопленный за многолетние исследования опыт Омского ГАУ, а также высказали пожелание о ежегодном обмене опытом и сотрудничестве в области совместной работы по участию в грантовых проектах.