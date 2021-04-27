Студотрядовцы Омского ГАУ стали призерами Всероссийского конкурса профессионального мастерства

Конкурс проводился по 6 направлениям: «Ветеринария», «Зоотехния», «Агрономия», «Механизация», «Технология переработки продукции» и «Ландшафтный дизайн». Омский ГАУ на конкурсе представляли Педанова Елизавета, Легута Алексей, Тюлебаев Руслан, Алешкина Алена, Гиль Анжелика, Панченко Владимир. Сопровождал группу ветеран студотрядовского движения, ассистент кафедры технического сервиса, механики и электротехники Лучинович Анастасия Александровна.

По прибытии участники отправились на заселение в гостиницу, затем состоялось торжественное открытие II Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди студенческих сельскохозяйственных отрядов, проходившее в Новосибирском ГАУ.

Конкурс проходил в несколько этапов: теоретический, творческий и практический. Теоретический и творческий этапы состоялись в Новосибирском ГАУ. Для направлений «Механизация», «Агрономия», «Технология переработки продукции» и «Ландшафтный дизайн» практический этап проходил в автопарке НГАУ и в Новосибирском ГАУ. Участники же по направлениям «Ветеринария» и «Зоотехния» проходили практический этап на территории учхоза «Тулинское».

На торжественном закрытии конкурса объявили результаты всех этапов:

3 место по направлению «Технология переработки продукции» заняла Гиль Анжелика, которая поделилась своими впечатлениями:

«Оказаться на мероприятии такого уровня для меня большая честь, мне всё очень понравилось. Несмотря на соперничество между участниками из других городов, было приятно работать с ними в одной команде на вечерних мероприятиях. Также мне довелось применить свои полученные знания в университете на практическом этапе конкурса при приготовлении сыра. Благодаря этим знаниям я заняла призовое место. По приезде я продолжу совершенствовать свои навыки для получения лучшего результата».

В общекомандном зачете Штаб СО Омского ГАУ занял 3 место .

Поздравляем участников конкурса профессионального мастерства с заслуженным 3 местом!