Активисты музея истории Омского ГАУ успешно выступили на студенческой конференции в ОмГУ

В работе приняли участие 17 студентов 1-2 курсов Омского ГАУ и ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, которые активно сотрудничают с музеем истории Омского ГАУ. Вся работа подсекции была посвящения результатам исследовательской, поисковой и проектной деятельности студентов с использованием ресурсов музея истории Омского ГАУ. Тематика докладов охватывала историю и описание фондов музея, коллекции, недавно поступившей в музей, организацию временных и постоянных выставок в музее, популяризацию культурно-исторического наследия Омского ГАУ в сети Интернет и социально значимые проекты, реализуемые в данный момент музеем истории и кафедрой философии, истории, экономической теории и права.

Конференцию также посетили гости – студенты и преподаватели Омского ГАУ. Омский государственный аграрный университет в качестве докладчиков на конференции представляли студенты 2 курса факультета технического сервиса в АПК Ксения Камышова и Дмитрий Коростелев и студентка 1 курса землеустроительного факультета Ксения Веселовская.

При оценивании доклада учитывались такие показатели как самостоятельность и глубина научного исследования, владение материалом, полнота раскрытия темы, ответы на вопросы.

В ходе работы подсекции было представлено 14 докладов, которые являются актуальными как с научной точки зрения, так и с практической деятельности музейно-экскурсионной сферы. Научными руководителями студенческих работ выступили: кандидат исторических наук, доцент Ольга Викторовна Гефнер и специалист ОМС ВР Ольга Анатольевна Ландик.

Присутствующие с интересом слушали выступления участников, активно задавали вопросы, вступали в прения с докладчиками. В перерыве состоялся визит в музей археологии и этнографии ОмГУ Ф.М. Достоевского, где для гостей была проведена экскурсия.

Уровень подготовки студентов и тематический спектр докладов был высоко оценен председателем подсекции Алиной Анатольевной Кильдюшевой, кандидатом культурологии, заведующей музеем археологии и этнографии ОмГУ им. Ф.М. Достоевского. Перед студентами выступила заведующая кафедрой философии, истории, экономической теории и права Нина Данииловна Скосырева:

«Мне очень приятно, что я сегодня оказалась вместе с вами на этом мероприятии. У нас действительно замечательный музей с очень богатыми фондами и уникальными предметами, но если к ним не прикасаться, то смысл существования самого музея исчезает. Слушая сегодня о том, какую работу вы проделали, какие интересные проекты задумали и подготовили, я уверена, музей будет жить, у него прекрасное будущее».

Первого места по итогам работы подсекции был удостоен Роман Васильев, студент ОмГУ им. Ф.М. Достоевского за доклад «Создание постоянной выставки технических приборов и оборудования из фондовых коллекций музея истории Омского ГАУ».

Второе место заняла Екатерина Ганькова, также студентка ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, выступившая с докладом «История закладки капсулы времени 1968-2018 гг. как отражение ценностей эпохи. По материалам фондов музея истории Омского ГАУ». Третье место было присуждено студентке Омского ГАУ Ксении Веселовской за выступление на тему «Использование ресурсов музея истории Омского ГАУ в проектной деятельности студентов: проект «Фотокарточки памяти»».

Также два доклада были отмечены в специальных номинациях: «За лучший доклад по мнению студентов» («Тайны и легенды Омского Хогвартса»: подготовка тематической программы в рамках Всероссийской акции «Ночь в музее-2021») и «За самый оригинальный проект» («Разработка и создание видеоэкскурсии по Научной сельскохозяйственной библиотеке Омского ГАУ «С миру по книге…»).