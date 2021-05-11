Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 мая 2021 9:10

В Омске на месяц перекроют движение на одной из улиц в Центральном округе

Там будут ремонтировать трубопровод
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий
Движение перекроют на месяц.

Движение перекроют на месяц.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Омске серьезно взялись за ремонт трубопровода. Уже на нескольких улицах на длительный период полностью закроют движение из-за ремонтных работ. О еще одном перекрытии сообщили накануне в мэрии.

Ограничения будут действовать с 15 мая по 15 июня движение перекроют на участке улицы Арктическая от дома №28 до улицы 4-я Ремесленная. Недалеко от этого участка уже перекрыто движение на улице Марата. Омичей просят с пониманием отнестись к ограничениям движения с пониманием и заранее планировать свой маршрут.

Движение перекроют на коротком участке, а объезжать его придется по соседней улице. Фото: пресс-служба администрации Омска

Предполагают, что объехать перекрытые участки можно будет по улицам Госпитальная и Ремесленным.