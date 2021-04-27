Итоги первенства по бадминтону среди факультетов Омского ГАУ

Команда юношей факультета агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования в составе: Борков Алексей, 311гр, Салыков Карым, 311гр. уверенно заняла I место в общем зачете соревнований, не уступив соперникам ни в одной встрече.

II место заняла команда факультета зоотехнии, товароведения и стандартизации. На III месте расположилась команда землеустроительного факультета.

Места девушек распределились следующем образом. На I месте команда факультета ветеринарной медицины в составе: Булатова Маргарита, 305гр, Багаева Дарья, 222гр. В упорной борьбе II место заняла команда факультета агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования, не менее упорным стал розыгрыш III места, которое в итоге досталось землеустроительному факультету. На IV месте факультет зоотехнии, товароведения и стандартизации.