В Омском ГАУ прошел День единых действий

Всероссийский День единых действий прошел в образовательных организациях России в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками с 1941 по 1945 гг. Участие в данном мероприятии приняли 629 студентов первых-третьих курсов всех факультетов и Университетского колледжа агробизнеса. Обучающиеся посмотрели документальный фильм «Без срока давности».

Второй частью урока было написание писем в будущее себе и своим потомкам, в которых студенты выразили личную позицию о преступлениях нацистов.

Приведем выдержки из фронтовых «треугольников»:

«Никто не забыт. Ничто не забыто. Надеюсь, что до момента открытия этого письма не прошла ни одна война. Для будущего поколения нужна мирная история. О том, что было в 1941-1945 годах, никто никогда не забудет. Я надеюсь, что каждый человек будет помнить подвиги своих предков. Они сделали наш мир таким, какой он сейчас есть».

«Сегодня мы живем под чистым небом и можем радоваться всему, что происходит вокруг: видеть, как растут цветы, идет дождь, маленькие дети бегают друг за другом. Сейчас 21 век: мир и процветание! Но в 1941-1945 гг. мир был черным, а поколение пережило самые ужасные дни, часы, минуты. Я хочу, чтобы в будущем не случилось подобного, а мы и наши дети жили под чистым небом!»

Все фронтовые «треугольники» будут переданы в музей Омского ГАУ, вскрытие конвертов состоится через 5 лет.

Кроме того, обучающиеся университета посетили региональную выставку проекта «Без срока давности», проходившую в музейно-выставочном комплексе «Моя история». Передвижная выставка отразила различные аспекты реализации нацистами политики геноцида: карательные операции и массовое уничтожение мирного населения, травля голодом и создание невыносимых условий существования, преступления против детства, принудительные работы и угон мирного населения в Германию, уничтожение граждан, находившихся в больницах и других лечебных учреждениях.