На видео попало, как омич сам заделывает ямы на дорогах

Омичи не стали дожидаться дорожных служб и сами заделали выбоины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За полезным для общества делом застали одного из омичей пользователи соцсетей. Видимо, где-то на Левом берегу один из местных жителей больше не смог терпеть неудобства из-за ямы на выезде из жилого массива. Она действительно находится по середине дороги и мешает не только выезжать, но и заезжать в дома с главной дороги.

Омич решил не терять времени и самостоятельно заделать колдобину. Для этого он раздобыл щебень, которым и засыпал ямы. За этим занятием его и застали местные жители.

- Если никто не хочет залатать дыру, будем сами этим заниматься. Молодец дядька, - подытожил автор видео.

С ним согласны и многие комментаторы, которые опасаются только одного - как бы инициативному омичу не выписали штраф.