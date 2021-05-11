Нарушителя оштрафовали

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Омской области в апреле этого года проверяя экспортное зерно установили факт недостоверного декларирования ИП главой КФХ Юрченко А.В. (Кормиловский район) выращенных партий зерна урожая 2020 года. Чтобы предотвратить выпуск в обращение партий зерна, показатели безопасности которых не подтверждены требованиям технического регламента ТР ТС 015\2011 «О безопасности зерна», было выдано предписание о прекращении действия 5 деклараций о соответствии на серийный выпуск зерна урожая 2020 года: пшеницы, ячменя, семян льна масличного, гороха и сои. Это зерно планировалось использовать на продовольственные цели. В этих декларациях указаны протоколы испытаний лаборатории, не аккредитованной в национальной системе аккредитации, местонахождение которой не подтверждено по фактическому адресу осуществления деятельности (ИЛ «ЕК-Тес», Москва). Поэтому в отношении ИП возбудили дело об административном правонарушении и оштрафовали на 15 тысяч рублей.